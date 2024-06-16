Минздрав посетит дома казахстанцев: как отличить работников ведомства от мошенников

В Казахстане стартует национальное исследование STEPS для изучения факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, сообщает Национальный центр общественного здоровья, передает informburo.kz

Такие заболевания, включая сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные и диабет, являются основными причинами инвалидности и составляют 80% всех случаев ранней смерти в стране. В первую очередь, отмечают специалисты, они обусловлены поведенческими факторами риска: употребление табака, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и чрезмерное употребление алкоголя.

Исследование будет состоять из трёх этапов:

анкетирование участников на дому для оценки поведенческих факторов риска;

проведение антропометрических измерений, показателей работы сердечно-сосудистой системы;

измерение биохимических параметров крови (определение глюкозы и холестерина через тест-полоски).

В Национальном центре здоровья рассказали, как отличить работников от потенциальных мошенников. При специалистах должны быть:

официальное удостоверение/бейдж с фотографией и печатью организации;

соответствующая экипировка (кепка и сумки) с логотипом STEPS.

Экипировка с логотипом STEPS / Фото Национальный центр общественного здоровья Минздрава

Участникам рекомендуют проверить эти идентификационные данные до начала работы с группой по проведению исследования.

«Исследованием будет охвачено взрослое население от 18 до 69 лет. Планируется посещение 3300 домохозяйств», – говорится в сообщении национального центра.

По результатам исследования будет подготовлен национальный отчёт, который послужит основой для будущей политики и мероприятий в области здравоохранения в Казахстане.

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