Минздрав посетит дома казахстанцев: как отличить работников ведомства от мошенников

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В Казахстане стартует национальное исследование STEPS для изучения факторов риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения, сообщает Национальный центр общественного здоровья, передает informburo.kz
Такие заболевания, включая сердечно-сосудистые, онкологические, респираторные и диабет, являются основными причинами инвалидности и составляют 80% всех случаев ранней смерти в стране. В первую очередь, отмечают специалисты, они обусловлены поведенческими факторами риска: употребление табака, нездоровое питание, недостаточная физическая активность и чрезмерное употребление алкоголя.
Исследование будет состоять из трёх этапов:
- анкетирование участников на дому для оценки поведенческих факторов риска;
- проведение антропометрических измерений, показателей работы сердечно-сосудистой системы;
- измерение биохимических параметров крови (определение глюкозы и холестерина через тест-полоски).
В Национальном центре здоровья рассказали, как отличить работников от потенциальных мошенников. При специалистах должны быть:
- официальное удостоверение/бейдж с фотографией и печатью организации;
- соответствующая экипировка (кепка и сумки) с логотипом STEPS.
Экипировка с логотипом STEPS / Фото Национальный центр общественного здоровья Минздрава
Участникам рекомендуют проверить эти идентификационные данные до начала работы с группой по проведению исследования.
«Исследованием будет охвачено взрослое население от 18 до 69 лет. Планируется посещение 3300 домохозяйств», – говорится в сообщении национального центра.
По результатам исследования будет подготовлен национальный отчёт, который послужит основой для будущей политики и мероприятий в области здравоохранения в Казахстане.