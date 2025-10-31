USD 530.07 EUR 615.2 RUB 6.58

Минздрав повысил ставки фонду медстрахования

pixabay.com

Согласно приказу исполняющего обязанности министра здравоохранения от 17 октября 2025 года, внесены изменения в документ, устанавливающий размер процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО «Фонд социального медицинского страхования» на 2025 год, передает Zakon.kz.

В соответствии с обновленным приказом, на 2025 год размер комиссионного вознаграждения Фонда определен в пределах, установленных правительством Республики Казахстан для обеспечения его деятельности, и составляет 1,23% от объема средств, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц, говорится в тексте документа.



