Минздрав предлагает не лишать свободы медиков за смерть пациентов из-за врачебной ошибки

Правительство планирует смягчить наказание врачам за профессиональные ошибки, повлёкшие за собой вред здоровью или смерть пациентов, передает informburo.kz

Глава Минздрава Ажар Гиният рассказала, какие поправки предусматривает проект изменений в законодательство по вопросам здравоохранения.

В статью 317 «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» предлагается внести следующие поправки:

За причинение средней тяжести вреда здоровью предусматривается максимальный размер штрафа до 100 МРП (306 300 тенге), привлечение к общественной работе до 100 часов или арест до 30 суток.

За причинение тяжкого вреда здоровью – штраф до 2000 МРП (6 126 000 тенге), ограничение либо лишение свободы до двух лет.

За смерть человека предлагается заменить наказание в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком до четырёх лет.

За смерть двух и более лиц предлагается заменить лишение свободы на ограничение свободы сроком до шести лет,

За заражение другого лица ВИЧ – помимо лишения свободы предусмотреть альтернативу в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

«Выплачивать компенсацию за причинённый вред пациенту будет страховая компания по случаям, определёнными Министерством здравоохранения. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд. При обращении в суд, выплата не производится. Размер страхового взноса будет определён с учётом степени ответственности медицинского работника на основании утверждённых расчётов в зависимости от степени риска, профильного направления и заработной платы в объёме месячного расчётного показателя на соответствующий финансовый год», – добавила Гиният.

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