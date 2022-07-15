USD 478.39
EUR 480.49
RUB 8.21
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Минздрав предложил новые коронавирусные ограничения

Минздрав предложил новые коронавирусные ограничения

gazeta.ru

Министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила возможные ограничения в связи с ростом числа заражений COVID-19, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане будет оформляться по-новому.

При переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).

«Министерством здравоохранения данные меры разработаны, на следующем заседании Межведомственной комиссии выносятся на обсуждение. Это работа с близкими контактными, это работа и ограничения, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, у которых не имеется защиты иммунитета, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и в транспорте«, — сообщила Гиният на брифинге СЦК.

Также, по словам министра, при переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационары и ПМСП.

Все эти предложения по принятию мер, как уточнила глава ведомства, будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.

Министра также спросили, будут ли в стране введены ограничения на полеты, передвижение и режим пограничных переходов.

«Я думаю, таких жестких ограничений не будет. Уже и инфекция изменилась, и вирус изменился, и течение сейчас более-менее легкое. Ограничительные меры в «красной» зоне будут, но не такие жесткие«, — сказала Ажар Гиният.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Аким Костаная встретится с населением
Следующая новость

В Казахстане предложили еще один способ использовать пенсионные деньги