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Минздрав предложил повысить взносы в фонд медстрахования

pixabay.com

Министерство здравоохранения предложило повысить тарифы по взносам в рамках социального медицинского страхования казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили депутата Асхата Аймагамбетова, за чей счет необходимо повышать тарифы.

«Чтобы обеспечить стабильность самого фонда и оказываемых услуг, уполномоченный орган рассматривает возможность повышения этих тарифов (в ОСМС. — Прим.), то есть взносов за счет работодателей. Мы считаем, что вот внезапно плюсом на работодателей навешивать дополнительные ставки и расходы – это будет очень сложно для нашего малого, среднего бизнеса и для других организаций», — сказал Асхат Аймагамбетов.

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Депутат отметил, что к вопросу необходимо подходить «очень внимательно и осторожно». Возможно, чтобы снизить нагрузку на бизнес, придется уменьшить размер социального налога.

«Мы должны говорить о том, что прежде всего эти ставки должны повышаться по взносам за счет государства. То есть изначально ставки государства были намного выше, потом во время внедрения эти ставки уменьшились более чем в три раза. За счет этого фонд недополучил сотни миллиардов средств», — добавил мажилисмен.

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