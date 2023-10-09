Минздрав предложил повысить взносы в фонд медстрахования

Министерство здравоохранения предложило повысить тарифы по взносам в рамках социального медицинского страхования казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты спросили депутата Асхата Аймагамбетова, за чей счет необходимо повышать тарифы.

«Чтобы обеспечить стабильность самого фонда и оказываемых услуг, уполномоченный орган рассматривает возможность повышения этих тарифов (в ОСМС. — Прим.), то есть взносов за счет работодателей. Мы считаем, что вот внезапно плюсом на работодателей навешивать дополнительные ставки и расходы – это будет очень сложно для нашего малого, среднего бизнеса и для других организаций», — сказал Асхат Аймагамбетов.

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Депутат отметил, что к вопросу необходимо подходить «очень внимательно и осторожно». Возможно, чтобы снизить нагрузку на бизнес, придется уменьшить размер социального налога.