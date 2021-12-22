Минздрав представил прогноз заболеваемости Covid-19 на январь

В среднем в Казахстане в декабре регистрируют 560 случаев заражения Covid-19 в день, что соответствует оптимистичному сценарию развития эпидситуации, сообщил и.о. министра здравоохранения Жандос Буркитбаев на заседании правительства.

По прогнозу Минздрава, в январе 2022 года при оптимистичном сценарии в среднем за сутки будет регистрироваться 650 случаев заражения КВИ, при реалистичном – 1500 случаев, при пессимистичном – 3000 случаев, передает informburo.kz

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что эпидситуация в стране стабильная, тем не менее, нужно соблюдать санитарные требования, особенно на госгранице.

«Во многих странах начинается очередная волна заболеваемости из-за нового штамма, поэтому необходимо обратить особое внимание соблюдению требований по ношению масок в помещениях и общественном транспорте и социальной дистанции в местах скопления людей», – сказал Аскар Мамин.

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