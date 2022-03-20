Минздрав призвал казахстанцев минимизировать общение в дни празднования Наурыза

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призвал казахстанцев минимизировать общение в дни празднования Наурыза.
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В ведомстве призвали провести праздники в узком семейном кругу, передает informburo.kz
«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, и мероприятия официально разрешены, не забывайте, что коронавирус и его мутированные штаммы никуда не ушли. Пандемия продолжается. Вирус мутирует, появляются новые штаммы», – сказал официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
Кроме коронавируса в праздничные дни также опасны и пищевые отравления, напомнили в ведомстве.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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