Минздрав призвал казахстанцев минимизировать общение в дни празднования Наурыза

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призвал казахстанцев минимизировать общение в дни празднования Наурыза.

В ведомстве призвали провести праздники в узком семейном кругу, передает informburo.kz

«Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, и мероприятия официально разрешены, не забывайте, что коронавирус и его мутированные штаммы никуда не ушли. Пандемия продолжается. Вирус мутирует, появляются новые штаммы», – сказал официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.