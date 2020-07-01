Минздрав призывает граждан не поддаваться панике, не закупать много лекарств впрок и не определять себе лечение

Комментируя ситуацию, связанную с жалобами от населения на отсутствие лекарственных средств в розничных аптеках, вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова сообщила, что в настоящее время Министерство здравоохранения проводит работу с производителями и дистрибьюторами для ускоренной поставки востребованных лекарственных препаратов в розничные аптеки.

Во избежание спекуляции акиматы вводят ограничения по отпуску препаратов в одни руки. По словам вице-министра, до конца текущей недели в розничную сеть поступит 70 тыс. упаковок «Ингавирина». На сегодняшний день на рынок поступило 700 тыс. упаковок «Парацетамола» от различных производителей. В течении ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка около 800 тыс. упаковок.

Что касается антибиотиков, то по информации Бюрабековой, с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку, к примеру, более 100 тысяч упаковок «Азитромицина» уже поступили на рынок.

«В ближайшее время вопрос дефицита жаропонижающих, противовирусных средств и антибиотиков будет решен. Я хочу еще раз призвать наших сограждан не поддаваться панике, не закупать много лекарств впрок и не определять себе лечение без назначения лечащего врача», — обратилась к населению вице-министр.

Дополнительно Бюрабекова сообщила, что на сегодняшний день утверждены цены на более 6 тыс. наименований лекарственных средств, с которыми можно ознакомиться на интернет-ресурсах уполномоченных органов, в мобильном приложении «Dari KZ».

Кроме этого, она напомнила, что за реализацию лекарственных средств выше предельной цены предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, за повторной нарушение – приостановлении лицензии. Также предусмотрен административная ответственность и за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов.

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