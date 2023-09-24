Минздрав прокомментировал сообщение о «тайной вакцинации» казахстанских школьников

В Казнете распространяется видеоролик, героиня которого утверждает, что во все без исключения страны мира поступили пластыри с иголками, содержащими вакцину против COVID-19, сообщает stopfake.kz Якобы такие приспособления уже завезли в школы и с их помощью будут тайно вакцинировать детей. Все это неправда.

Так называемые вакцинные пластыри разрабатываются учеными на протяжении последних десятилетий. Суть их заключается в том, что такие наклейки будут способны передавать вакцины через кожу без каких-либо инъекций. Всего существует несколько различных разработок в этой области, в том числе и пластыри с вакцинами от COVID-19.

Однако на сегодняшний день нигде в мире подобная технология не одобрена к использованию и не применяется на людях вне клинических испытаний.

В Казахстане подобных вакцинных пластырей тоже нет. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения РК.

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком. Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться информацией из официальных источников», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Все это говорит о том, что распространяемое сообщение – фейк. В нашей стране нет пластырей с вакциной, а вакцинация как детей, так и взрослых без информированного добровольного согласия является незаконной.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.