Минздрав рассказал, кто будет следить за ношением масок

Минздрав перечислил ведомства, которые будут следить за масочным режимом, передает zakon.kz.

Согласно сообщению министерства, «сбором доказательной базы для возбуждения административного производства» будут заниматься органы внутренних дел и местная полицейская служба в составе мониторинговых групп.

Далее из материалы передадут в Территориальные подразделения КККБТУ «для возбуждения административного производства по части 1 статьи 425 КоАП».

В свою очередь, надзор за соблюдением прав, свобод, законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при реализации госорганами и организациями карантинных мероприятий будут обеспечивать органы прокуратуры.

В целях мониторинга за деятельностью объектов различных форм собственности, возобновивших деятельность с 5 июля, а также за соблюдением лицами требований карантина, в регионах созданы 779 мониторинговых групп, в состав которых входят представители полицейских служб, акиматов, НПП «Атамекен», органов санэпидслужбы, волонтеров.

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