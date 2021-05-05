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Минздрав рассматривает поблажки для вакцинированных казахстанцев

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения рассматривает преференции для вакцинированных казахстанцев, передает zakon.kz.

25 апреля российские СМИ сообщили, что в Москве людям старше 60 лет будут давать карты на тысячу рублей за прививку от коронавируса. Это делается для стимулирования пожилых жителей столицы РФ сделать прививку от коронавируса.

В Казахстане в апреле уменьшилось число тех, кто вакцинируется. Если с 12 по 18 апреля в день прививку получали по 50-60 тысяч человек, то с 19 по 25 апреля этот показатель не достигал порой даже 30 тысяч. То есть желающих стало почти в два раза меньше.

Министр здравоохранения сообщал, что в стране сейчас привит каждый 20-й казахстанец. По его словам, темпы вакцинации хорошие.

Был направлен запрос в Минздрав с двумя вопросами:

согласны ли вы с тем, что в стране снизились темпы вакцинации?
какие меры будет принимать ведомство для стимулирования населения получить вакцину?
В Минздраве ответили, что вакцинация против коронавируса проводится согласно плану и в соответствии с поставкой доступного объема вакцины.

Ежедневный анализ привитых показывает, что с каждым днем темпы вакцинации растут. Так, если в предыдущие месяцы ежедневно прививались от 2 до 5 тыс. человек, то в последние дни, с учетом поступлений вакцины, отмечается существенный прирост. Так, в апреле ежедневно прививается более 80 тысяч человек, — говорится в ответе на запрос.
Там объяснили, что с начала апреля в регионы поставлено 1,8 млн доз вакцины «Спутник V» и 50 тыс. доз отечественной вакцины «QazVac». В ближайшее время между регионами будет распределена вакцина Hayat-Vax, произведенная в ОАЭ в количестве 750 тысяч доз. Таким образом, на сегодняшний день для населения Казахстана доступны три вакцины.

Что касается мер стимулирования, то Минздрав ответил, что ведомство ведет информационно-разъяснительную работу, поскольку важно обеспечить не только доступность вакцины, но и доверие к вакцинации. Но на сегодняшний день рассматриваются и другие меры стимулирования.

Не исключено, что по мере того, как будет расти число вакцинированных от коронавируса, появится возможность делать преференции тем, кто получил прививки, — говорится в сообщении.
В первую очередь это связано с обязательным тестированием на ПЦР. В Казахстане есть более 12 категорий, которые подлежат обязательному ПЦР-тестированию. Для граждан, которые прошли завершенный курс вакцинации, возможно, будут внесены послабления. К примеру, на пересечение государственной границы.

Кроме того, рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA касательно интеграции паспорта вакцинации с международными системами.

В свою очередь, интеграция казахстанского паспорта вакцинации с мобильным приложением «Ashyq» будет начата с июля 2021 года.

Отметим, что, чем больше граждан провакцинируются, тем быстрее мы все сможем вернуться к жизни без ограничительных мер, — заявили в Минздраве.

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