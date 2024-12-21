Министерством здравоохранения предлагается поэтапный переход к Единому пакету, который предполагает к 2027 году включение услуг первичной медико-санитарной медицинской помощи (ПМСП) в пакет ОСМС.

При этом бесплатные гарантии государства (ГОБМП) для всех граждан, независимо от статуса застрахованности в ОСМС, сохранятся на следующие виды медицинской помощи:

— Скорая помощь;

— Диагностика и лечение всех инфекционных заболеваний;

— Диагностика, лечение, лекарственное обеспечение, стационарная и стационарозамещающая помощь при социально-значимых заболеваниях, наносящих наибольший урон здоровью граждан (туберкулез, психические, поведенческие расстройства, ВИЧ, онкология, хронические гепатиты и цирроз печени, орфанные заболевания, острый инфаркт миокарда, инсульты);

— Экстренная стационарная помощь при жизнеугрожающих состояниях;

— Паллиативная помощь;

— Обеспечение препаратами крови.

Внедрение предлагаемого Единого пакета медицинской помощи приведет к следующим положительным изменениям. Это четкость границ ГОБМП и ОСМС, без дублирования услуг, доступность обследований при подозрении на социально-значимые заболевания и прохождение онкоскринингов вне зависимости от статуса в ОСМС, рост тарифов в соответствии с реальными затратами.

Стоит отметить, что в страховой модели государство продолжит вносить взносы за 15 категорий льготников, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, безработные, лица с инвалидностью и многие другие категории населения. Поэтому данные социально уязвимые категории, а они составляют свыше 11,9 млн казахстанцев, защищены государством и им будет обеспечен доступ к медицинской помощи на всех уровнях, в том числе к услугам ПМСП. Застрахованные в системе ОСМС граждане трудоспособного возраста, а это 5 млн. человек, также имеют доступ к медицинской помощи в полном объеме.

Кроме того, свыше 1 млн граждан трудоспособного возраста, относящихся к кризисным (Д) и экстренным (Е) уровням социального благополучия, то есть с низким уровнем дохода, с 2026 года войдут в число застрахованных в системе ОСМС за счет местных исполнительных органов и смогут беспрепятственно получать дополнительно медицинскую помощь в пакете ОСМС.

Остальные категории, относящиеся к категории A, B, C согласно цифровой карте семьи МТСЗН, имеющие достаточные доходы, должны будут самостоятельно застраховаться для получения медицинской помощи.

В результате включения данных категорий граждан в систему ОСМС уровень застрахованности в группе лиц, имеющих социально-значимые заболевания, возрастет до 93%.

Важным примером являются международные практики, где ПМСП уже включен в страховые пакеты.

Например, единый пакет базовой государственной медицинской помощи включает в себя:

в России – санитарную авиацию, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез и психические заболевания;

в Эстонии – неотложную медицинскую помощь, ВИЧ/СПИД, инфекции, туберкулез и психические заболевания;

в Литве — только неотложная медицинская помощь;

В Германии и Нидерландах — только сестринский уход.

Казахстан, в свою очередь, включил в Единый пакет базовой государственной медицинской помощи услуги, количество которых значительно превышает услуги в зарубежных странах.

Таким образом, принятые меры по увеличению охвата населения медицинским страхованием, обязательства государства по страхованию льготной категории населения минимизируют риски недоступности медицинской помощи, в том числе и оказание ПМСП.

Данные нормы опубликованы на портале открытых НПА для обсуждения общественности в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования».

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