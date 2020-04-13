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Минздрав разрешил в период ЧП выходить на прогулку детям с аутизмом

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Казахстана разрешило в период ЧП выходить на прогулку детям с аутизмом, сообщили в Национальной ассоциации Autism Kazakhstan, передает informburo.kz

Представители ассоциации обратились к главному государственному санитарному врачу Айжан Есмагамбетовой.

«Очень сложно объяснить невербальному ребёнку или взрослому, почему надо всё время сидеть в одной обстановке. Нарушено расписание, у многих наблюдаются серьёзные откаты в развитии, нет привычных физических нагрузок. Просим вас рассмотреть возможность выдачи разрешения для категорий детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями», – говорится в обращении.

В ответ главный государственный санврач отметила, что учитывая особенность детей с аутизмом, считает возможным разрешить их выход на улицу с условием соблюдения определённых мер безопасности:

  • сопровождение – не более двух человек;
  • исключение контакта с другими людьми;
  • нахождение в безлюдных местах;
  • использование средств индивидуальной защиты, антисептиков.

Между тем в ассоциации отметили, что при себе нужно иметь документы, подтверждающие диагноз.

Ответственность за соблюдение правил возлагается на родителей, опекунов или сопровождающих.

Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:

  • часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
  • использовать спиртовые антисептики для рук;
  • избегать мест массового скопления людей;
  • избегать контакта с больными людьми;
  • в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Телефон горячей линии Минздрава: 1406

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