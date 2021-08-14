Минздрав РК: 115 человек, привитые обоими компонентами, умерли в РК от Covid-19. Причины каждого случая изучают

В Министерстве здравоохранения назвали точное число умерших от Covid-19 вакцинированных казахстанцев – 115 человек. Каждый из этих случаев смерти изучают, сообщили в Минздраве РК, передает informburo.kz

Ранее глава Минздрава Алексей Цой сообщал лишь процентные данные летальных исходов привитых граждан – 2,3% от общего числа всех смертельных случаев от коронавируса.

Сегодня в Минздраве сообщили, что в Казахстане за период с 1 февраля по 31 июля заболели коронавирусной инфекцией 405 603 человека, из них умерли от КВИ – 4 969, из них не были вакцинированы – 4 854, вакцинированы – 115.

«Как показывает анализ информационных систем, среди умерших от Covid-19 доля непривитых составляет 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3% (115 человек), при этом они уже имели в анамнезе ряд хронических заболеваний. Таким образом, в процентом выражении на вакцинированных умерших от КВИ приходится 0,003% (115 человек) от количества всего провакцинированного населения вторым компонентом с февраля по июль 2021 года», – говорится в информации Минздрава.

Там отметили, что изучают причины всех 115 случаев смерти вакцинированных людей для выяснения и установления причинно-следственной связи вакцинации, заболевания и смерти.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.