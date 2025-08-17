Минздрав запустил программу «Здоровье матерей» — проект, направленный на качественную подготовку женщин к беременности и снижение смертности от экстрагенитальных патологий, передаёт BAQ.KZ.

«Экстрагенитальная патология — это совокупность заболеваний органов и систем, не связанных напрямую с беременностью и родами, но влияющих на общее состояние здоровья, течение беременности, родов и послеродового периода. Такие заболевания требуют своевременной диагностики, наблюдения и, при необходимости, корректировки лечения с учётом их возможного воздействия на общее состояние пациентки и течение беременности», — говорится в ответе Министерства.

По данным ведомства, с этой целью запущена программа «Здоровье матерей», направленная на своевременное выявление соматических патологий и качественную подготовку женщин к беременности. В отдалённых и труднодоступных районах открываются пансионаты «Здоровая мама», где областные специалисты смогут проводить диагностику и консультации для женщин и детей из сельской местности.

Кроме того, для обеспечения своевременной медицинской помощи беременным проведена структурная трансформация и созданы «Женские консультации». Также открыто 20 ситуационных центров, которые позволяют в режиме реального времени мониторить состояние здоровья беременных и женщин фертильного возраста, а при необходимости — оперативно направлять их в стационар.

В Казахстане сохранение здоровья матери и ребёнка остаётся одной из главных задач медицины.

«Мы проводим масштабные и системные мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин и детей, их обследование и профилактику заболеваний. Учитывая множество факторов, влияющих на женское здоровье, мы усиливаем профилактическую, лечебную и информационно-разъяснительную работу», — подытожили в ведомстве.

