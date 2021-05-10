Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим COVID-19

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтвержден 344 731 случай, из них:
- в городе Алматы – 60364 (+570),
- в городе Нур-Султан – 49123 (+324),
- в ВКО – 25762 (+87),
- в Карагандинской области – 25782 (+251),
- в Алматинской области – 23166 (+185),
- в Атырауской области – 22618 (+62),
- в Павлодарской области – 22013 (+125),
- в ЗКО – 20469 (+102),
- в Акмолинской области – 19637 (+130),
- в Костанайской области – 14965 (+25),
- в СКО – 14180 (+11),
- в городе Шымкенте – 10261 (+45),
- в Актюбинской области – 9977 (+68),
- в Жамбылской области – 8477 (+51),
- в Мангистауской области – 6163 (+55),
- в Кызылординской области – 6060 (+22),
- в Туркестанской области – 5714 (+29).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 469,
- в городе Алматы — 509,
- в городе Шымкенте — 14
- в Акмолинской области- 295,
- в Актюбинской области — 61,
- в Алматинской области — 277,
- в Атырауской области — 31,
- в ВКО — 24,
- в Жамбылской области — 56,
- в ЗКО — 41,
- в Карагандинской области — 239,
- в Костанайской области — 6,
- в Кызылординской области — 54,
- в Мангистауской области — 46,
- в Павлодарской области — 57,
- в СКО — 25,
- в Туркестанской области — 56.
Всего в стране выздоровело 299 528 человек от COVID-19
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области