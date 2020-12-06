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Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 773 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 136 271 случай, из них:

в ВКО — 17063 (+125),
в городе Алматы — 16467(+71),
в городе Нур-Султан — 16427(+69),
в Атырауской области — 11781(+27),
в Карагандинской области — 11240(+27),
в ЗКО — 8261(+41),
в СКО — 6946(+59),
в Павлодарской области — 7002(+110),
в Алматинской области — 5906(+40),
в Костанайской области — 5803(+78),
в Акмолинской области — 5682(+83),
в городе Шымкент — 5398(+3),
в Жамбылской области — 4516(+18),
в Актюбинской области — 3521(+10),
в Туркестанской области — 3509(+5),
в Мангистауской области — 3450(+5),
в Кызылординской области — 3299(+2).

В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 94,
в городе Алматы — 33,
в Акмолинской области — 48,
в Алматинской области — 181,
в Атырауской области — 3,
в ВКО — 125,
в ЗКО — 30,
в Карагандинской области — 19,
в Костанайской области — 175,
в Павлодарской области — 22,
в СКО — 23,
в Туркестанской области — 6.

Всего в стране выздоровели – 120 017 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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