Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 773 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 136 271 случай, из них:

в ВКО — 17063 (+125),

в городе Алматы — 16467(+71),

в городе Нур-Султан — 16427(+69),

в Атырауской области — 11781(+27),

в Карагандинской области — 11240(+27),

в ЗКО — 8261(+41),

в СКО — 6946(+59),

в Павлодарской области — 7002(+110),

в Алматинской области — 5906(+40),

в Костанайской области — 5803(+78),

в Акмолинской области — 5682(+83),

в городе Шымкент — 5398(+3),

в Жамбылской области — 4516(+18),

в Актюбинской области — 3521(+10),

в Туркестанской области — 3509(+5),

в Мангистауской области — 3450(+5),

в Кызылординской области — 3299(+2).

В Казахстане 759 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 94,

в городе Алматы — 33,

в Акмолинской области — 48,

в Алматинской области — 181,

в Атырауской области — 3,

в ВКО — 125,

в ЗКО — 30,

в Карагандинской области — 19,

в Костанайской области — 175,

в Павлодарской области — 22,

в СКО — 23,

в Туркестанской области — 6.

Всего в стране выздоровели – 120 017 человек от COVID-19.

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