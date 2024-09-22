Минздрав РК планирует исключить лечение пациентов на дому

Министерство здравоохранения РК предлагает исключить несколько пунктов из стандарта организации первичной медико-санитарной помощи для казахстанцев. В частности, речь идет о стационарном лечении на дому для пациентов с острыми и хроническими заболеваниями, которые не могут самостоятельно посетить поликлинику. Это означает, что такие пациенты не смогут получать лечение от специалистов на дому, передает inbusiness.kz.

Кроме того, изменения касаются длительности лечения. Планируется упразднить правило о минимальном сроке нахождения в дневном стационаре — не менее трех рабочих дней и не более восьми, за исключением определенных категорий пациентов, таких как те, кто проходит гемодиализ или химиотерапию. Для стационара на дому предлагается установить минимальный срок в три рабочих дня, а при острых заболеваниях — не более пяти дней, при обострении хронических — не более восьми.

Важно отметить, что такие изменения могут негативно сказаться на качестве медицинских услуг, особенно для уязвимых групп населения, включая пожилых людей и инвалидов.

Также предлагается исключить пункт о том, что врач ПМСП должен проводить осмотр пациента и корректировать лечение при оказании стационарозамещающей помощи. Убирается и пункт о передаче информации социальным работникам или психологам в случаях высокого риска, таких как жестокое обращение или насилие.

Более того, планируется исключить внедрение инновационных технологий для улучшения здоровья населения – программы по мужскому здоровью, здоровому питанию детей и ментальному здоровью.

Проект документа находится на публичном обсуждении до 26 сентября текущего года.

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