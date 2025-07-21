В Министерстве здравоохранения предупредили жителей страны о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, злоумышленники звонят от имени медицинских организаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из текстового сообщения мобильного устройства.

«Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из SМS. Такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя», – заявили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Подросток утонул в Рудном 19 июля в городе Рудный Костанайской области произошла трагедия: в районе парка аттракционов, на старом...

Всё равно оштрафуют: водителям рассказали, какие хитрости бессмысленны По информации "КазАвтоЖола", именно резкое торможение, манёвры и попытки снизить скорость перед камерами фиксации зачастую...