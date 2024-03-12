Минздрав РК раскритиковали за идею повысить отчисления по ОСМС

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал подход министерства к финансированию. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Министерство еще не отказалось от своей идеи увеличить взносы в ФОМС за ОСМС. Предполагается, что за счет этого будут обеспечены дополнительные вливания в Фонд на сумму порядка 250 млрд. Ранее уже говорилось, что за последние два года карманные расходы населения на медицинские услуги увеличились с 27,7% до 31,1%. То есть, вместо уменьшения личных расходов на медицинскую помощь в связи с введением ОСМС, граждане стали платить больше. Желая увеличить взносы от граждан из-за дефицита финансирования, министерство должно было обратить внимание на то, что республиканский бюджет ежегодно недоплачивает в Фонд по своим обязательствам относительно взносов за отдельные категории граждан. И эта сумма только за 2024 год составляет порядка 275 млрд тенге, что больше, чем планируемые к получению за счет увеличения взносов с граждан. Вот в этих областях следовало искать резервы. Необходимо не только провести цифровизацию, но и сократить неприоритетные расходы, а также пересмотреть протоколы лечения, которые непомерно увеличены из-за анализов, лекарств и так далее», — отметил Асхат Аймагамбетов.

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