Минздрав России отнёс школьников к группе риска по тяжёлой форме Covid-19

Школьники относятся к особой группе риска, связанной с факторами развитием тяжёлых форм коронавируса. Об этом на общероссийском родительском собрании заявил замглавы Минздрава России Олег Салагай, сообщает РИА «Новости».

«Более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжёлой формы коронавирусной инфекции», – сказал замминистра здравоохранения.

Он отметил, что большинство регионов России возобновили профилактические медицинские осмотры, которые ранее были приостановлены из-за пандемии.

В ходе общероссийского родительского собрания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в России пока нет планов о возможном переходе на дистанционным формат обучения, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

1 сентября пройдёт очно в традиционном формате. Все российские школы готовы принять 17 млн учеников.

В начале августа учёные из Великобритании сообщали, что дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю.

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