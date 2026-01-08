По поручению Главы государства Правительство через Министерство здравоохранения реализует комплекс мер по модернизации и развитию системы здравоохранения. Основные направления реформ — повышение доступности и качества медицинской помощи, а также усиление пациентоориентированного подхода. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Рост финансирования и обновление медицины

По его словам, благодаря последовательной поддержке со стороны Президента государственные расходы на здравоохранение за последние годы выросли почти в три раза и в 2025 году достигли 3 трлн тенге. Это позволило значительно расширить объёмы медицинской помощи, провести масштабную модернизацию инфраструктуры и обновить материально-техническую базу медицинских организаций.

Ключевые объекты республиканского значения

В эксплуатацию введены важнейшие медицинские объекты — Национальный онкологический центр и Центр экстренной медицины в Астана, а также Национальный центр инфекционных болезней в Алматы.

Сельское здравоохранение

Завершается масштабный проект по модернизации сельского здравоохранения. Уже более 650 медицинских объектов в сельской местности введены в эксплуатацию, что позволило существенно сократить разрыв в доступе к медицинской помощи между городом и селом.

Новая тарифная и клиническая политика

Впервые за длительный период пересмотрена тарифная политика: повышены тарифы на родовспоможение и педиатрию, сделан акцент на профилактику заболеваний и раннюю диагностику. Существенный прогресс достигнут в клинических направлениях — укреплена система охраны здоровья матери и ребёнка, активно развивается онкологическая служба, внедряются высокоточные и щадящие методы лечения, ранее доступные преимущественно за рубежом.

Лекарственное обеспечение и цифровизация

Обновлённый подход к лекарственной политике обеспечил стабильность лекарственного обеспечения и позволил сэкономить значительные бюджетные средства. Отдельное внимание уделяется цифровизации как стратегическому приоритету. В отрасли формируется экосистема eDensaulyq, внедряются решения на основе искусственного интеллекта, которые используются как инструмент поддержки врача и повышения качества медицинской помощи.

Защита медицинских работников

Парламент Казахстана одобрил поправки в законодательство о защите медицинских работников. Вводится отдельная уголовная ответственность за насилие в отношении медиков и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей, а также внедрено страхование профессиональной ответственности. Благодаря мерам социальной поддержки дефицит врачей снижен на 19%, среднего медицинского персонала — на 7%, в сельской местности — на 16%.

Изменения с 2026 года

С 2026 года предусмотрено повышение заработной платы работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи. Также будет ужесточена ответственность за насилие в отношении медицинских работников. Принят закон по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, предусматривающий переход к страховой модели, расширение охвата населения и восстановление государственного контроля качества медицинских услуг.

Итоги и перспективы

Определены стратегические приоритеты развития отрасли — разработана Концепция развития здравоохранения до 2029 года и комплексный план управления качеством медицинской помощи. Как отметил первый вице-министр, принимаемые меры уже дают ощутимые результаты: прогнозируемая продолжительность жизни населения составит 75,8 года, общая смертность сократилась на 2,6%, младенческая — на 18%, а Казахстан поднялся на семь позиций в индексе человеческого развития, улучшив свои позиции в международных рейтингах.

