Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства доложила об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. С 1 сентября в стране зарегистрировано 1 461 000 случаев ОРВИ — на 20% меньше, чем за аналогичный период эпидсезона 2024–2025 годов. Дети до 14 лет составляют 66% всех заболевших.

Динамика за последнюю неделю

За минувшую неделю зафиксировано 183 тыс. случаев ОРВИ; по сравнению с аналогичной неделей прошлого эпидсезона рост составил 16%. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа с начала сезона — 590.

«Циркуляция гриппа в текущем году началась на 41-й неделе, в первой половине октября, немного раньше, чем в прошлом сезоне. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Параллельно выявляются негриппозные вирусы — риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус, коронавирус, РС-вирус, метапневмовирус», — сообщила Акмарал Альназарова.

Школы и вакцинация

За последнюю неделю зарегистрировано свыше 6 тыс. случаев ОРВИ среди школьников; их доля в эпидпроцессе — около 4%. От гриппа привито 2,1 млн человек; применяемая вакцина защищает от штаммов, актуальных в текущем сезоне, включая A(H3N2).

Готовность медорганизаций

В организациях ПМСП усилена работа «фильтр-кабинетов», соблюдается противоэпидрежим. Обеспечен запас противовирусных и жаропонижающих препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Актуальный размер пенсий в Казахстане назвали в минтруда С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты перечислено 3 трлн 512,7 млрд...

Циклон накрывает Казахстан - прогноз В ближайшие дни на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. Прохождение атмосферных фронтов...