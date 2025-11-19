Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства доложила об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу. С 1 сентября в стране зарегистрировано 1 461 000 случаев ОРВИ — на 20% меньше, чем за аналогичный период эпидсезона 2024–2025 годов. Дети до 14 лет составляют 66% всех заболевших.
Динамика за последнюю неделю
За минувшую неделю зафиксировано 183 тыс. случаев ОРВИ; по сравнению с аналогичной неделей прошлого эпидсезона рост составил 16%. Лабораторно подтверждённых случаев гриппа с начала сезона — 590.
«Циркуляция гриппа в текущем году началась на 41-й неделе, в первой половине октября, немного раньше, чем в прошлом сезоне. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории Казахстана, не установлено. Параллельно выявляются негриппозные вирусы — риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус, коронавирус, РС-вирус, метапневмовирус», — сообщила Акмарал Альназарова.
Школы и вакцинация
За последнюю неделю зарегистрировано свыше 6 тыс. случаев ОРВИ среди школьников; их доля в эпидпроцессе — около 4%. От гриппа привито 2,1 млн человек; применяемая вакцина защищает от штаммов, актуальных в текущем сезоне, включая A(H3N2).
Готовность медорганизаций
В организациях ПМСП усилена работа «фильтр-кабинетов», соблюдается противоэпидрежим. Обеспечен запас противовирусных и жаропонижающих препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Актуальный размер пенсий в Казахстане назвали в минтруда
Циклон накрывает Казахстан - прогноз
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.