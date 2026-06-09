Пострадавшие от паводка костанайцы получат компенсации за участки не раньше следующего года





Владельцы 33 земельных участков в районе Колесных рядов, пострадавших во время паводка 2024 года, смогут получить компенсации после выделения бюджетных средств. Предполагается, что выплаты начнутся не раньше следующего года.

Речь идет о территории выше улицы Красный Кузнец, где после разлива реки Тобол часть жилых домов и объектов была признана непригодной для проживания. В дальнейшем на этом месте планируют создать парк, для чего началась процедура изъятия земельных участков для государственных нужд.

Из-за ограниченного финансирования власти в первую очередь сосредоточились на выкупе участков, расположенных ниже улицы Красный Кузнец. Однако и этот процесс пока не завершен. По словам специалистов, по одному из объектов до сих пор не удалось установить собственника, а по нескольким другим продолжаются споры из-за оценки имущества.

Споры по оценке имущества продолжаются

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что в отдельных случаях требования владельцев значительно превышают результаты государственной оценки.

«Там один дом, ну как дом, шлакоблочный, 140 млн, если не ошибаюсь, а там он хочет 274 млн. Это очень большая сумма. У нас таких коттеджей, наверное, дешевле стоят. Поэтому это государственные деньги, и мы против. Объективно. Есть случаи, когда оценки разнятся на 15–20 млн тенге. Они свою оценку делают, мы свою. Мы считаем, что в таких случаях должна быть судебная оценка», — сказал аким.

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