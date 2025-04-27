В Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации, которая пройдет с 27 апреля по 3 мая под лозунгом: «Добиться иммунизации для всех – в наших силах», сообщает Минздрав РК.

Цель недели — напомнить, что вакцинация спасает жизни.

Благодаря прививкам в Казахстане с 1996 года не регистрируется полиомиелит, с 2009 года — дифтерия. Заболеваемость эпидпаротитом снизилась более чем в 100 раз, гепатитом А — в 32 раза, гепатитом В — в 92 раза, краснухой — более чем в 2000 раз.

Сегодня программа иммунизации охватывает защиту от 21 инфекции.

Однако в последнее время отмечается эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости корью и коклюшем: 75% случаев по кори и 87% случаев по коклюшу приходится на детей, не получивших плановую вакцинацию.

С 2024 года в Национальный календарь добавлена вакцинация против ВПЧ для девочек 11–13 лет. На данный момент одной дозой привиты 133 169 девочек, двумя дозами — 21 194.

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