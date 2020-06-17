Минздрав сократит количество плановых операций, чтобы у пациентов с COVID-19 было место

Если в стране не будет хватать койко-мест для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией, министерство здравоохранения сократит количество плановых госпитализаций и операций. Об этом сегодня в прямом эфире на странице министерства здравоохранения в социальной сети Facebook сообщила вице-министр ведомства Лязат Актаева, сообщает корреспондент zakon.kz.

Койко-места для больных с КВИ сейчас делятся на три типа: стационарные (больницы куда госпитализируют больных с COVID-19), реанимационные (находятся исключительно в инфекционных больницах) и провизорные (сюда направляют людей с симптомами COVID-19 до выяснения обстоятельств).

— На данный момент, занятость коек в стационарах в среднем по Казахстану составляет 68%. Есть регионы, где высокая занятость. Это Павлодарская, Алматинская, ВКО, Акмолинская области и город Нур-Султан, — сообщила Актаева.

Сейчас в реанимациях страны находится 119 пациентов. То есть в целом занятость реанимационных коек составляет 1/3 от всех имеющихся. При этом наибольший процент занятых реанимационных коек в Актюбинской, Кызылординской области, Нур-Султане, Шымкенте, Павлодарской и Атырауской областях.

Всего в Казахстане имеется 3294 стационарных аппарата ИВЛ, в случае если возникнет необходимость, они могут быть перераспределены в реанимационные отделения.

В провизорных стационарах, куда госпитализируются пациенты с подозрением на COVID-19, то есть имеющие признаки ОРВИ, пневмонии на сегодня функционирует 6194 провизорные койки. Занятость составляет 46%. То есть каждая вторая провизорная койка свободна. Высокая занятость в Павлодарской области, Нур-Султане, Акмолинской области, ВКО, Карагандинской области, — сообщила она.

Всего привлечено для оказания помощи 15 437 врача, и 897 машин скорой помощи, имеется резерв.

Решить вопрос увеличения количества койко-мест можно за счет сокращения плановых госпитализаций и плановых операций. В этом случае высвобождается койка, медицинские кадры и эти ресурсы могут быть направлены на госпитализацию пациентов с КВИ, — добавила она.

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