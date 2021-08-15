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Минздрав сообщил о показателях заболеваемости ковидом за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 7420 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (сутками ранее было выявлено 7510 случаев), передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.⠀

Всего в стране подтверждено 687 259 случаев, из них:

в Нур-Султане – 950,

в Алматы – 1511,

в Шымкенте – 572,

в Акмолинской области – 280,

в Актюбинской области – 240,

в Алматинской области – 360,

в Атырауской области – 552,

в ВКО – 150,

в Жамбылской области – 178,

в ЗКО – 147,

в Карагандинской области – 1098,

в Костанайской области – 274,

в Кызылординской области – 139,

в Мангистауской области – 173,

в Павлодарской области – 315,

в СКО – 170,

в Туркестанской области – 118.

Еще 6 240 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане — 1719,
  • в Алматы — 827,
  • в Шымкенте — 567,
  • в Акмолинской области — 256,
  • в Актюбинской области — 120,
  • в Алматинской области — 149,
  • в Атырауской области — 81,
  • в ВКО — 191,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 35,
  • в Карагандинской области — 1179,
  • в Костанайской области — 81,
  • в Кызылординской области – 213,
  • в Мангыстауской области — 295,
  • в Павлодарской области — 261,
  • в СКО — 76,
  • в Туркестанской области — 190.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 566 613 человека.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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