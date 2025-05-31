Министерство здравоохранения РК вносит системные изменения в программу скринингов из-за их низкой эффективности, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные меры борьбы со смертностью от неинфекционных заболеваний (НИЗ), включая системные подходы к раннему выявлению, профилактике и эффективному лечению обсудили на выездном заседании коллегии Министерства здравоохранения в Шымкенте.

«Значительный вклад в увеличение риска НИЗ вносят нездоровое питание, низкая физическая активность (72%), потребление табака (21%) и алкоголя. На динамическом наблюдении с повышенным артериальным давлением находятся более 1,7 млн человек, ежегодно выявляются с ожирением порядка 6 тысяч взрослых и 3 тысячи детей», – отметил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев в своем докладе.

Болезни системы кровообращения, онкология, заболевания дыхательной и пищеварительной систем стали основными причинами в структуре смертности граждан.

Несмотря на устойчивую положительную динамику по снижению смертности от ряда заболеваний с 2018 по 2024 годы,к примеру, доля умерших от злокачественных новообразований за этот период уменьшилась на 11,6%. Однако остается тревожной статистика смертности среди граждан от рака в трудоспособном возрасте (52%) и женщин репродуктивного возраста (10%).

Е.Нурлыбаев обратил внимание на необходимость решения системных проблем, связанных с недостаточной эффективностью профилактической работы на первичном уровне. Это, в первую очередь, касается низкой диагностической чувствительности и охвата целевой группы при проведении скринингов.

По его словам, выявляемость артериальной гипертензией среди целевой группы составляет 6%, сахарного диабета — 1,3%, рака молочной железы — 20%, колоректального рака – 0,9%. Результаты скринингов не используются для прогнозирования и планирования мероприятий по улучшению ситуации.

Последствиями становятся рост осложнений при диабете, высокая смертность от циррозов печени, болезней системы кровообращения.

В связи с этим Министерством здравоохранения инициированы ряд системных изменений в реализации скрининговых программ.

Для выявления рака на ранних стадиях скрининговые центры с координацией будут находиться на уровне ПМСП с дальнейшей централизацией дообследования и постановкой окончательного диагноза на уровне онкологических центров. Это позволит не запускать онкологию до поздних стадий. Держать на контроле больного от подозрения на опухоль и до лечения в стационаре.

В целях снижения онкологии среди женщин планируется внедрение современных скрининговых тестов на ВПЧ в возрастной группе 35-55 лет. Для ранней диагностики других видов рака предусмотрены: количественный гемокульт-тест, эндоскопическая и виртуальная колоноскопия и внедрение скрининга рака легкого, разработана программа ранней диагностики рака желудка.

Как ранее сообщалось, внедрение всеобщего скрининга на гепатиты В и С с последующим динамическим наблюдением и лечением выявленных пациентов должны привести к элиминации вирусного гепатита, основной причины циррозов и рака печени. Также со второго полугодия начнётся проведение скринингов на раннее выявление мозговых нарушений у мужчин для предотвращения инсультов и инфарктов.

Отдельным рядом стоят поведенческие факторы риска, которые вносят также большую долю в рост НИЗ: нездоровое питание, курение, малоподвижность. Эти факторы требуют усиления межсекторального подхода, интеграции тематики ЗОЖ в образовательную систему.

Комплексные меры по повышению качества скринингов и ранней диагностики неинфекционных заболеваний позволят снизить количество осложнённых случаев, экстренных госпитализаций, дорогостоящих инвазивных вмешательств, которые увеличивают бремя расходов на бюджет здравоохранения.

WhatsApp перестанет работать на старых iPhone и Android с начала июня С июня WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов, сообщает Zakon.kz. Об этом пишет портал 9to5Mac со ссылкой...

Передвижение военной техники. В Минобороны предупредили казахстанцев С 2 по 5 июня 2025 года согласно Плану подготовки Вооружённых Сил Республики Казахстан на...

Казахстанцам напомнили один из важных пунктов ПДД В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 30 мая 2025 года, напомнили жителям Казахстана...