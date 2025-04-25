Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны.
Согласно действующему законодательству, реализация БАД в Казахстане допускается только после прохождения государственной регистрации, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и включения в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза.
Процедура регистрации осуществляется Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на основании экспертных заключений Казахской академии питания и других научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС.
Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие:
- микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям;
- установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ;
- требованиям по отсутствию запрещённых компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов.
Новые меры контроля: С 2024 года в стране введён мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит:
- прозрачность всей цепочки поставок,
- прослеживаемость продукции до конечного потребителя,
- повышение доверия со стороны населения.
Напомним, что маркировка лекарственных средств внедрена с 1 июля 2024 года. Реализация БАДов запрещена, если:
- отсутствует государственная регистрация,
- истёк срок годности,
- нарушены условия хранения,
- упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.
Минздрав Казахстана обращает внимание потребителей:
Перед применением биологически активных добавок необходимо консультироваться с врачом. Неконтролируемый приём БАДов может привести к осложнениям, особенно у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей. Покупая БАДы, обязательно проверяйте:
- наличие регистрационного удостоверения в Казахстане;
- полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде «натуральные компоненты»);
- производителя и страну производства;
- срок годности и условия хранения;
- корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).
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