Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны.

Согласно действующему законодательству, реализация БАД в Казахстане допускается только после прохождения государственной регистрации, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и включения в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза.

Процедура регистрации осуществляется Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на основании экспертных заключений Казахской академии питания и других научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС.

Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие:

микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям;

установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ;

требованиям по отсутствию запрещённых компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов.

Новые меры контроля: С 2024 года в стране введён мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит:

прозрачность всей цепочки поставок,

прослеживаемость продукции до конечного потребителя,

повышение доверия со стороны населения.

Напомним, что маркировка лекарственных средств внедрена с 1 июля 2024 года. Реализация БАДов запрещена, если:

отсутствует государственная регистрация,

истёк срок годности,

нарушены условия хранения,

упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.

Минздрав Казахстана обращает внимание потребителей:

Перед применением биологически активных добавок необходимо консультироваться с врачом. Неконтролируемый приём БАДов может привести к осложнениям, особенно у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей. Покупая БАДы, обязательно проверяйте:

наличие регистрационного удостоверения в Казахстане;

полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде «натуральные компоненты»);

производителя и страну производства;

срок годности и условия хранения;

корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).

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