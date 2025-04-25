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Минздрав усиливает контроль за бадами

— Сегодня, 10:26
Изображение для новости: Минздрав усиливает контроль за бадами

pixabay.com

Министерство здравоохранения Республики Казахстан сообщает об усилении контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны.

Согласно действующему законодательству, реализация БАД в Казахстане допускается только после прохождения государственной регистрации, подтверждающей соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза и включения в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза.

Процедура регистрации осуществляется Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК на основании экспертных заключений Казахской академии питания и других научно-исследовательских институтов стран ЕАЭС.

Перед допуском к реализации все БАДы проходят обязательные лабораторные исследования на соответствие:

  • микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим показателям;
  • установленным нормам содержания витаминов и биоактивных веществ;
  • требованиям по отсутствию запрещённых компонентов — токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения, патогенных микроорганизмов и грибов.

Новые меры контроля: С 2024 года в стране введён мониторинг рекламы БАДов в СМИ и социальных сетях на предмет достоверности информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года реализуется пилотный проект по маркировке БАД средствами идентификации, что обеспечит:

  • прозрачность всей цепочки поставок,
  • прослеживаемость продукции до конечного потребителя,
  • повышение доверия со стороны населения.

Напомним, что маркировка лекарственных средств внедрена с 1 июля 2024 года. Реализация БАДов запрещена, если:

  •  отсутствует государственная регистрация,
  • истёк срок годности,
  • нарушены условия хранения,
  • упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе.

Минздрав Казахстана обращает внимание потребителей:

Перед применением биологически активных добавок необходимо консультироваться с врачом. Неконтролируемый приём БАДов может привести к осложнениям, особенно у людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей. Покупая БАДы, обязательно проверяйте:

  • наличие регистрационного удостоверения в Казахстане;
  • полный состав продукта (без расплывчатых формулировок вроде «натуральные компоненты»);
  • производителя и страну производства;
  • срок годности и условия хранения;
  • корректную и полную маркировку (способ применения, противопоказания, меры предосторожности).


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