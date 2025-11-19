В Казахстане фиксируется рост респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили на брифинге в Астане представители Министерства здравоохранения.
По данным вице-министра Тимура Султангазиева, за минувшую неделю в стране зарегистрировано 183 тыс. случаев ОРВИ — это на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого эпидсезона. За тот же период заболели более 6 тыс. школьников, случаи гриппа подтверждены у 13 детей.
«В последнее время в соцсетях активно распространяются слухи о циркуляции так называемого “гонконгского вируса”. Разъясняем: грипп A (H3N2) не является новым вирусом. Он впервые выявлен в 1968 году и регулярно циркулирует в мире, в том числе в Казахстане. Новых типов гриппа, ранее не циркулировавших на территории страны, не установлено», — заявил Тимур Султангазиев.
В министерстве подчеркнули, что текущая заболеваемость укладывается в сезонный эпидпроцесс, а мониторинг циркуляции гриппа и негриппозных вирусов ведётся постоянно. Региональные управления здравоохранения и образования готовят уточнённые данные по ситуации на местах.
