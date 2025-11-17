Министерство здравоохранения Казахстана намерено усилить контроль за качеством внедрения реформ в сфере первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передаёт Zakon.kz.
Об этом 17 ноября сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на еженедельном аппаратном совещании с участием подведомственных организаций и региональных управлений.
На заседании подвели итоги мониторинга ключевых индикаторов внедрения новых подходов в ПМСП и реализации модели «Заботливой поликлиники». Проверка охватила работу сall-центров, обеспеченность кадрами, оснащение оборудованием, деятельность регистратур, взаимодействие отделений неотложной помощи и мобильных бригад, а также выполнение плана приёма пациентов.
По словам руководителя Научного центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой Гулнар Кулкаевой, число поликлиник, не соответствующих установленным требованиям, заметно сократилось. Если ранее нарушения выявляли в 159 из 700 организаций (22,7%), то теперь — в 37 из 301 (12,6%). В министерстве отметили, что динамика подтверждает улучшение качества работы ПМСП и результативность внедряемой модели.
Альназарова подчеркнула, что поликлиника — ключевое звено системы здравоохранения, и успешность реформ напрямую зависит от качества работы на местах. Она поручила обеспечить стабильную работу сall-центров, открытые графики приёма, сокращение времени ожидания, эффективную деятельность регистратур и выполнение плановых показателей по приёму пациентов.
Министр также потребовала усилить контроль за кабинетами неотложной помощи и мобильными бригадами, обеспечив их круглосуточную готовность. Кроме того, региональные управления должны лично следить за рассмотрением жалоб граждан — от проблем с записью до неудобных графиков приёма и задержек консультаций.
«Формальное соблюдение требований без реальных изменений не даст результата. Только ответственная и системная работа на региональном уровне обеспечит доступность, открытость и высокое качество медицинской помощи», — подчеркнула глава Минздрава.
Ведомство намерено продолжить мониторинг хода реформ и корректировать меры поддержки для повышения эффективности ПМСП.
Жаңалықтар - 14.11.25
