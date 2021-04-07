Минздрав: Запрет на съёмку в медорганизациях снят, работу медиков можно снимать с их согласия

В Казахстане снят запрет на фото и видеосъёмку в медицинских организациях. Об этом рассказала на брифинге председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, пишет informburo.kz

«Сегодня запрет на фото и видео в медорганизациях снят. Но при этом нельзя снимать работу медработников», – сказала Айжан Есмагамбетова.

На уточняющий вопрос о том, какое наказание в таком случае ждёт казахстанцев, которые делают фотографии во время получения прививок, снимая работу медиков, и выкладывают их в социальных сетях, председатель комитета ответила:

«Съёмка осуществляется только с согласия медработника».

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