Минздрав: Запрет на съёмку в медорганизациях снят, работу медиков можно снимать с их согласия

В Казахстане снят запрет на фото и видеосъёмку в медицинских организациях. Об этом рассказала на брифинге председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, пишет informburo.kz
«Сегодня запрет на фото и видео в медорганизациях снят. Но при этом нельзя снимать работу медработников», – сказала Айжан Есмагамбетова.
На уточняющий вопрос о том, какое наказание в таком случае ждёт казахстанцев, которые делают фотографии во время получения прививок, снимая работу медиков, и выкладывают их в социальных сетях, председатель комитета ответила:
«Съёмка осуществляется только с согласия медработника».
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