Минздравом Казахстана пересмотрены новые требования к поликлиникам. Чего ждать?

Министерство здравоохранения после ожесточённых споров пересмотрело новые требования, которые собирался вводить для поликлиник, сообщает НПП «Атамекен».

В частности, Минздрав отказался от требования обязательного наличия не менее 10 000 человек прикрепленного населения для допуска к закупу услуг в рамках ГОБМП/ОСМС. Ранее медицинское бизнес-сообщество выступило категорически против этого нововведения, назвав его «нереальным», особенно для небольших городов и поселков.

Кроме того, принято решение о сохранении предела передачи объема средств на оказание клинико-диагностических услуг только для организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с численностью населения от 30 000 человек и выше. Это даёт возможность небольшим центрам ПМСП не открывать клинико-диагностические отделения.

При этом открытым остается вопрос допуска к закупу услуг дневных стационаров.

«Мы рады, что госорган услышал бизнес и пошел нам навстречу. Однако, до сих пор не решен в полной мере вопрос дневных стационаров, которые не могут принимать пациентов без наличия прикрепленного населения. Мы просим принять предложения бизнеса и решить его на взаимовыгодных условиях», — рассказала управляющий директор-директор департамента медицинских услуг НПП «Атамекен» Назгуль Кабдрахманова.

Ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» неоднократно поднимала вопрос о том, что новые нормы могут напрямую повлиять на доступность медицинских услуг населению и стать серьезными барьерами для развития частного сектора здравоохранения.

Для информирования разработчика о предполагаемых рисках при введении новых норм, «Атамекен» выносил данную проблему на всех уровнях. В августе данный вопрос был рассмотрен на совещании по проблемным вопросам бизнеса под председательством Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов РК Ерулана Жамаубаева.

Стоит отметить, что Нацпалата «Атамекен» проработала с Минздравом и доказала, что в случае принятия новых требований в правила закупа услуг порядка 400 медицинских центров находились бы под угрозой закрытия. А граждане могли лишиться квалифицированной медицинской помощи в шаговой доступности.

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