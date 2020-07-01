Минздравом приняты дополнительные меры по обеспечению противовирусными препаратами

Медицинские организации регионов обеспечены противовирусными препаратами в количестве достаточном для лечения 26 925 пациентов («Лопинавир»/«Ритонавир» в количестве 541 тыс. таблеток и «Гидроксихлорохин» в количестве 206 тыс. таблеток). При этом, для 2 857 пациентов между регионами идет перераспределение 160 тыс. таблеток «Лопинавир»/«Ритонавир»). Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова в ходе экспертного брифинга, прошедшего на площадке Службы центральных коммуникаций.

По информации вице-министра, на сегодняшний день идут процедуры дополнительного закупа лекарственных препаратов:

с графиком поставки до 15 июля 2020 года:

840 тыс. таблеток «Лопинавир»/«Ритонавир» для охвата лечением 16 тыс. пациентов;

61,3 тыс. таблеток «Гидроксихлорохин», для 11 тыс. пациентов;

11 тыс. флаконов «Ремдесивир» для охвата 1 тыс. пациентов.

до 15 августа 2020 года:

440,9 тыс. таблеток «Лопинавир»/«Ритонавир» для охвата 7 874 пациентов.

«При 17 732 больных обеспеченность лекарственными препаратами рассчитана на 26 925 пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов. При этом следует отметить, что противовирусная терапия нужна только при среднетяжелом и тяжелом течении, при этом легкие течения составляет около 50%), — резюмировала Л.Бюрабекова.

Кроме этого, по словам вице-министра, в настоящее время в завершающей стадии находится закуп препарата «Ремдесевир», недавно включенного в клинический протокол для лечения коронавирусной инфекции.

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