«Мир находится в самом разгаре борьбы» — Цой о COVID-19

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой принял участие во встрече на высшем уровне Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), посвященной проблеме вакцинации, — «Вакцины для всех». Во время своего выступления он заявил о том, что «мир находится в самом разгаре борьбы с коронавирусом», передает Tengrinews.kz.

Во время обсуждения ситуации неравномерного распределения вакцин в мире Алексей Цой выступил с заявлением.

«Поскольку мир находится в самом разгаре борьбы с COVID-19, самое тяжелое бремя этой пандемии негативно сказывается на всех странах, особенно на тех, которые находятся в особой ситуации, включая развивающиеся страны, не имеющие доступа к морю. В то же время неравенство в доступе к вакцинам COVID-19 еще больше углубляет разрыв между бедными и богатыми странами. Мы высоко ценим усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша и Всемирной организации здравоохранения за их коллективную работу с GAVI (глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и CEPI (международный альянс по разработке вакцин) по достижению общих целей инициативы COVAX», — отметил он.

Министр здравоохранения призвал крупные экономики, международные финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны предпринять ощутимые шаги для обеспечения равного доступа к вакцинам наиболее уязвимых в этом вопросе стран мира.

Он обратился к странам, которые уже обеспечили вакцинами собственное население, пожертвовать излишки наиболее уязвимым странам.

Алексей Цой также призвал посредников по COVAX рассмотреть вопрос о повышении процентной доли доз для стран, находящихся в особой ситуации.

«Это также может быть достигнуто за счет увеличения и активного финансирования со стороны клуба крупнейших экономик, гарантирующего бесперебойную и предсказуемую работу фонда COVAX», — сказал Цой.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнул «о призыве членов ВТО временно отказаться от соответствующих обязательств по TRIPS для содействия надлежащему реагированию на COVID-19, включая своевременный доступ к недорогим медицинским продуктам, включая вакцины и лекарства, или к расширению масштабов исследований, разработок, производства и поставок основных медицинских продуктов».

ЭКОСОС известна как эффективная площадка для обсуждения международных экономических и социальных вопросов и выработки рекомендаций, адресованных государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций, включая пути решения глобальных проблем в сфере здравоохранения.

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