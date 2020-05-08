Митинги памяти у Вечного огня, церемонии возложения цветов запрещены. Что предлагают костанайцам

В текущем году празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В связи с введением режима ЧП все культурно – массовые и спортивные мероприятия, торжественные митинги памяти у Вечного огня, шествия, церемонии возложения цветов, концерты запрещены, сообщает пресс-служба акима Костаная.

Впервые в этом году акция «Қаhарман ұлт» будет проходить в онлайн режиме. Фотографии участников Великой Отечественной войны, ветеранов и тружеников тыла, ковавших Победу, будут показаны 9 мая с 9:30 ч. до 12:00 ч. в ходе телемарафона на телеканалах «Алау», «Казахстан-Костанай», «Кабельные сети Костаная» (для видеостранички нужен пример снимка 3*4, где видны имя, фамилия).

Портреты участников «Қаhарман ұлт» принимаются на номер What’s app 8-701-941-75-75 уже сейчас и во время телемарафона 9 мая до 11:30 ч.

Также по информации Департамента полиции Костанайской области в праздничные дни будет усилено патрулирование в парках и скверах, а также местах, где могут быть выезды на природу. Лица, которые будут нарушать режим ЧП, будут привлекаться к административной ответственности.

Кроме того, рекомендовано не выходить без надобности на улицу людям старшего поколения для сохранения их здоровья.

В целом, стоит отметить, что текущий год будет проходить в рамках празднования 75-летия Победы. В связи с этим, мероприятия, посвященные празднованию данной даты не должны ограничиваться именно 9 мая, и будут проводиться в течение года.

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