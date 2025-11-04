Стоимость говядины в Казахстане за год выросла почти на 30%. Эксперт по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Толеутай Рахимбеков в интервью проекту «Даю слово!» пояснил причины подорожания и предупредил: без изменений в агросекторе мясную отрасль может ожидать серьёзный коллапс.

Эксперт по АПК, доктор экономических наук Толеутай Рахимбеков заявил, что в ближайшее время стоимость мяса в Казахстане может вырасти до 15–20 тыс. тенге за килограмм. По его словам, при дефиците на внутреннем рынке страна будет вынуждена увеличивать импорт, в том числе из Узбекистана.

Рахимбеков связывает возможный рост цен с неблагоприятной ситуацией на рынке скота и кормов и предупреждает, что тенденции развиваются по тревожному сценарию, передает ulysmedia.kz

«Дальше мы, казахи, в наше главное национальное блюдо бешбармак будем ложить мясо узбекское, но по цене 15-20 тысяч тенге за килограмм. Кстати, я предупреждал в 2019 году, что мясо будет стоить 5-6 тысяч. Как бы меня ни ругали, но мои прогнозы сбываются. Знание ситуации позволяет делать мне такие выводы. 80-90% скота находится у мелких хозяйств. Главная составляющая в себестоимости продукции — корма. По технологии там много чего, мы про это забыли, единственное у нас — это сено. Мелкие хозяйства не имеют техники, поэтому сено покупают у фермеров. И как только засуха, цена начинает расти. В начале года, если я не ошибаюсь, мясо стоило где-то 3500 тенге говядина, сейчас 6000 — это где-то под 60% заходит рост. Конечно, это не нормально. Но сегодняшняя ситуация была заложен лет 10 тому назад, — отметил он в интервью YouTube-каналу.

Снег, туман и гололёд: в Костанайской области усилится ветер В ближайшие сутки на западе, севере и востоке Костанайской области днём ожидается снег, низовая метель...