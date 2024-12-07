Судом установлено, что в период с 2017 по 2023 годы, он фиктивно трудоустраивал в Центр несколько человек.

На рабочих местах они не появлялись, а директор подписывал табели учёта рабочего времени, и присваивал себе начисленные им денежные средства: зарплату, премии и отпускные, в общем более 11-миллионов тенге. Подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб, заключил с прокурором процессуальное соглашение.

В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

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