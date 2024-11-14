В редакцию alau.kz обратились жители микрорайона «Береке». Люди сообщили, что автобус маршрута №38 не всегда останавливается.
Люди говорят, что водители проезжают мимо. Приходится ждать в надежде, что следующий автобус остановится.
«Почему автобус маршрута №38 проезжает мимо пассажиров? Задали вопрос водителю. Его ответ был таков «Обращайтесь к акиму. Нет остановки, нет знака для остановки». Мы опаздываем в школу, на работу. Нам как быть?», — пишет жительница микрорайона.
«Сегодня утром они не остановились. Сегодня автобусы проигнорировали и просто проехали. 30 минут простояла просто так», — пишет женщина.