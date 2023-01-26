USD 461.41
EUR 502.06
RUB 6.7
  1. Home
  2. Новости
  3. Младенца «лечили» надрезами на лице: ситуацию прокомментировала министр

Младенца «лечили» надрезами на лице: ситуацию прокомментировала министр

Фото:instagram.com/dinatansari

Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала ситуацию в Атырау, где новорожденного «лечили» надрезами лезвием на лице, передает Tengrinews.kz.

«Мое отношение на сегодняшний день — нетрадиционной медициной занимаются люди. Если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (свою деятельность. — Прим.) и оказывать лицензируемую деятельность. На сегодняшний день к видам лицензируемой медпомощи хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня комитет разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы возьмем (на контроль. — Прим.)«, — заявила министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Информация о том, что младенца в Атырау «лечили» с помощью надрезов лезвием на лице, появилась ранее на странице фонда «НеМолчиKZ». По данным фонда, процедуры проводили в хиджама-центре.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Жаналыктар — 25.01.23
Следующая новость

Судебное банкротство физлиц: как и по какой цене будут продавать имущество должников