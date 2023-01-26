Младенца «лечили» надрезами на лице: ситуацию прокомментировала министр

Фото:instagram.com/dinatansari
Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала ситуацию в Атырау, где новорожденного «лечили» надрезами лезвием на лице, передает Tengrinews.kz.
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«Мое отношение на сегодняшний день — нетрадиционной медициной занимаются люди. Если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (свою деятельность. — Прим.) и оказывать лицензируемую деятельность. На сегодняшний день к видам лицензируемой медпомощи хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня комитет разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы возьмем (на контроль. — Прим.)«, — заявила министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Информация о том, что младенца в Атырау «лечили» с помощью надрезов лезвием на лице, появилась ранее на странице фонда «НеМолчиKZ». По данным фонда, процедуры проводили в хиджама-центре.