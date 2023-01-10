Младенца убили ножом

Полиция завела уголовное дело, передает Tengrinews.kz.
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Ребенка убили в Жаркенте.
«По факту нанесения ножевых ранений новорожденному ребенку в городе Жаркенте начато досудебное расследование по статье 99, части 3 Уголовного кодекса («Убийство малолетнего лица») с назначением необходимых экспертиз», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Жетiсу.
В департаменте отметили, что взяли уголовное дело на особый контроль. Другую информацию о деле не разглашают.