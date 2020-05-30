Младенец в контейнере. Дело в отношении матери начали рассматривать суде Костаная

Уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка» возбуждено полицией Костанайской области. Тело младенца найдено на кладбище в Житикаре. Сейчас выясняется причина его смерти и личность его матери. А в суде Костаная начался суд по аналогичному преступлению, совершенному в областном центре, сообщает alau.kz

Как нам стало известно, тело новорожденного ребенка было обнаружено 27 мая в Житикаре. Младенец был найден вечером случайным человеком на кладбище. Информация о происшествии появилась и в одном из житикаринских городских пабликов в соцсетях. Кладбище, на котором обнаружен младенец, названо казахским, говорится, что он лежал в пакете. В полиции региона уточнили, что видимых признаков насильственной смерти на теле ребёнка обнаружено не было, для установления её причин назначены экспертизы.

«По данному факту в настоящее время отделом полиции района начато досудебное расследование по статье 100 УК РК, то есть «Убийство матерью новорожденного ребёнка. Кроме того, сотрудниками полиции устанавливается мать ребёнка, а так же очевидцы и свидетели произошедшего»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В этом году это единственный подобный случай в Костанайской области. Напомним, предыдущий факт был зарегистрирован в Костанае в ноябре 2019-ого года. Тогда, в одном из мусорных контейнеров в микрорайоне «Аэропорт», был найден ещё живой мальчик. Ребёнок также лежал в пакете. Прибывшие по вызову медики пытались спасти его жизнь, но младенец скончался от переохлаждения. Женщину, подозреваемую в совершении этого преступления, полицейским удалось найти. И, как мы выяснили, уголовное дело в отношении неё уже начали рассматривать в городском суде №2. 26-летней жительнице Костаная предъявлены обвинения по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Согласно квалификации преступления по Уголовному Кодексу, оно совершается вменяемым человеком, но в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства. Как гласит обвинение, в данном случае, таковыми явились боязнь осуждения со стороны родственников, так как она мать-одиночка с двумя детьми, находится на иждивении у своей матери. Согласно санкции статьи, максимальным наказанием за совершение подобного деяния, квалифицируемого, как преступление средней тяжести, может стать лишение свободы на срок до четырёх лет.

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