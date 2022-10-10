Младенческая смерть в селах Казахстана выросла на треть – глава Минздрава

В селах Казахстана выросла младенческая смертность. Об этом во время правительственного часа в мажилисе заявила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

В Минздраве провели анализ, который показал, что продолжительность жизни сельского населения стабильно выше, чем городского, передает ru.sputnik.kz

«По итогам 2021 года средняя продолжительность жизни в Казахстане – 70,23 года, в городах – 69,91 года, в селах – 70,79 года. Однако в этом году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила министр.

Глава Минздрава отметила, что детская смертность в селе ниже по сравнению с городом на 38,7%. Ажар Гиният подчеркнула, что младенческая смертность напрямую связана со здоровьем женщин.

По ее словам, для сохранения здоровья женщин и укрепления здоровья детей увеличился охват беременных индивидуальными и междисциплинарными дородовыми наблюдениями, показатель составил 82%, коэффициент раннего выявления беременности вырос на 11% до 10 недель и достиг 40%, что позволяло своевременно выявлять и прогнозировать возможные осложнения беременности

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