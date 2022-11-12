Младенец умер во время сдачи анализов в РК

Всё произошло на плановом осмотре в поликлинике.

В Жамбылской области при странных обстоятельствах скончалась трёхмесячная девочка. По словам матери, абсолютно здоровый ребенок потерял сознание, когда брали кровь из вены. Малышку пытались реанимировать, но тщетно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

30-летняя Милана Ратушина снялимала дочь на видео до похода поликлинику. Малышка улыбалась и чувствовала себя хорошо.

Трёхмесячную Амелию медики пригласили на плановый осмотр. Там мама девочки пожаловалась на синеву вокруг рта ребенка, которую заметила раньше. Амелию взвесили, осмотрели и отправили в процедурный кабинет сдавать кровь.

«Медсестра втыкает ей иголку и одевает шприц и не попадает. Говорит: позови еще кого-то. Вытаскивает, но не до конца. И начинает в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. И я смотрю на свою малышку и вижу, что что-то с ней не так, и я говорю: «Что с ней? Что с ней?!» Она такая испуганная хватает её, на меня, на неё смотрит – и мне в руки даёт, и выбегают все», — рассказала мать Милана Ратушина.

По словам женщины Амелия, посинела во время укола. С ребенком на руках пришлось бежать в реанимацию в соседнее здание. Уже там спустя пять часов сообщили: ребёнок скончался.

«Если бы у них эта реанимация была бы готова и врачи бы знали, что с моей девочкой, чтобы у них был рентген и УЗИ, чтобы они сделали и видели, а не гадали сидели: у неё порок, у неё сахар, у неё инсульт, у неё это… Если вы не умеете этого делать, не делайте!» — говорит Милана Ратушина.

Дирекция Меркенской районной больницы (под её началом работает поликлиника) не исключает: участковый терапевт могла не уследить за ребенком и пропустить первые признаки опасного заболевания. Спецкомиссия это ещё выясняет.

Но медики настаивают: инсульт у грудничка мог произойти и без укола.

«Крик – он мог быть просто так, без этого, без уколов мог быть крик. По записям патологоанатома: там закупорка крупно-церебральных сосудов и вследствие этого отёк головного мозга. Я считаю, что за этим ребенком первое время динамическое наблюдение велось не на должном уровне. Но здесь сказать, что полностью медсестры или врачи виноваты, я не могу», — сказала и. о. заместителя главврача Меркенской ЦРБ Жанат Оспанова.

В районной больнице заверили: вину медиков ещё предстоит установить. Но родители намерены добиваться уголовного преследования. Заявления во все инстанции они уже написали

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