Мне некогда. В Костанае водитель автобуса оставил на остановке юношу в инвалидном кресле

Ситуацию на своей странице в Фейсбук описали житель Костаная, юноша с инвалидностью Никита Журавлев и его мама Елена Гриб.

Днём 30 августа Никита Журавлёв решил проехать на автобусе из микрорайона «Наурыз» в центр города. Подъехал новый автобус №24.

«Я попросил опустить пандус. На что водитель мне что-то пробормотал и уехал», — пишет Никита Журавлёв.

На следующем автобусе юноша уехал. Водитель оказался внимательным и доброжелательным. Вечером Никита ждал автобус на остановке «Казахтелеком». Подъезжали автобусы 24-го маршрута, но они оказались неприспособленными к перевозке колясочников. Никита позвонил домой, когда на часах было уже 21.00. Встревоженная мама приехала за сыном. Подъехал тот же автобус, водитель которого днём отказался опустить пандус.

«На остановке «Казахтелеком» в сторону КЖБИ, подъезжали два 24 автобуса, но обе марки не приспособлены для перевозки колясочников. В итоге в 21.30 я сама поехала в центр, по дороге позвонила в частное инватакси, они готовы были нас забрать из центра. Но как только я приехала в центр, к остановке подъехал новый 24-ый с пандусом. Водитель не хотел выдвигать пандус, уже на пятую мою просьбу и когда из автобуса повыходили мужчины нам на помощь, водитель всё же соизволил подняться со своего места и разложил пандус. А теперь самое интересное! Уже в автобусе мы поняли, что это тот самый водитель, который днём не захотел забирать Никиту с остановки «Наурыз». Когда мы подъехали к нашей остановке, я попросила водителя разложить пандус, на что он мне ответил: «А вы платить не собираетесь что ли?» А я уже приготовила 300 тенге наличкой и отдала ему деньги. После спросила, почему он днём оставил парня на остановке? На что последовал феноменальный ответ: «Мне некогда! Мне интервал движения соблюдать нужно!» Понимаете??? Некогда ему всяких там в колясках перевозить!! Так получается??? На минуточку, процедура разложить/сложить пандус и время для съезда коляски — 2 минуты, если не меньше!! Маршрут 24, номер автобуса 451 Al10. Я надеюсь, нет, я настаиваю на том, чтобы в отношении этого водителя приняли меры!», — пишет мама парня Елена Гриб.

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