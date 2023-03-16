Многие стоматологи в РК рискуют остаться без работы из-за нового стандарта Минздрава

Многие опытные стоматологи Казахстана могут лишиться дохода или даже потерять работу из-за нового стандарта, который разрабатывает Минздрав, сообщает «31 канал».

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Специалисты, много лет работающие в этой сфере, бьют тревогу.

В соответствии с предложенным стандартом врачи-стоматологи и дантисты со средним профессиональным образованием не смогут оказывать сложные стоматологические услуги. Это может привести к нехватке специалистов, и пациенты будут вынуждены месяцами ждать приёма у стоматолога. Представители Минздрава утверждают, что новая норма необходима, чтобы повысить качество медицинских услуг. Сейчас пациенты часто жалуются на частные стоматологические клиники.

Руководительница стоматологической клиники Ольга Бойко – одна из противников нового стандарта. По её словам, из-за него стоматологи со средним профессиональным образованием не смогут оказывать сложные стоматологические услуги, а дантисты и вовсе рискуют потерять работу. По её мнению, это ограничение прав медицинских работников.

«В больших городах недостатка в стоматологах может и не быть. Но специалистов с высшим образованием в областных центрах и населённых пунктах очень мало. В результате многие услуги будут недоступны для общественности. Жители будут вынуждены стоять в очереди месяцами», – говорит руководительница стоматологической клиники Ольга Бойко. По словам представителей Минздрава, в новом стандарте будет чётко указано, кто и какой деятельностью должен заниматься. Мнение о том, что дантисты и стоматологи потеряют работу, в ведомстве называют ошибочным. Стоматологи и дантисты могут оказывать и незначительные услуги, такие как лечение кариеса и удаление зубов. Самое главное – срочно оказывать помощь пациентам с зубной болью, заметили в Минздраве. «Люди должны приходить за профилактикой болезней, а не за лечением зубов. Это обязанность дантистов. А из-за запрета на проверку малого бизнеса некоторые клиники пользуются этой ситуацией. Дантисты оказывают сложные стоматологические услуги. Это неправильно. Это как послать медсестру провести операцию на сердце. Поэтому каждый специалист должен заниматься своим делом», – пояснила внештатный главный стоматолог Министерства здравоохранения Назым Бектурганова. По мнению некоторых экспертов, из-за того, что врачей-стоматологов с высшим образованием слишком мало, теперь нагрузка на них увеличится. Это, в свою очередь, может привести к подорожанию стоматологических услуг. Но многие всё же считают, что лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, оказывающим заведомо качественные услуги.

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