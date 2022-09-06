Много погибших от пожара животных на привязи в Аулиекольском районе — волонтёры

Дома нет, а собаки по-прежнему его охраняют. Зооволонтеры в Аулиекольском районе приходят на помощь братьям нашим меньшим. Также как и люди они пострадали от огня, остались без еды и воды.

Кому-то из них, правда, повезло еще меньше. Спасаясь от пожара, люди оставляли собак на привязи и они сгорели заживо. Другие же были отвязаны, но погибли, отравившись угарным газом. Они остались ждать своих хозяев.

«Страшно было видеть, когда собаки оставались на крыльце дома. Они отвязанные, но они мертвые. То есть собака до последнего пыталась оградить дом. Она могла убежать, уйти, но они не уходили. Умирали на крыльце своего дома. Многие животные были не отвязаны. Это тоже очень страшно. Уходя, ну отвяжи своего пса, может будет больше шансов на жизнь. А собаки остались привязанные цепями в будках и в будках они умирали, получали ожоги», — говорит ветеринарный врач Елена Утятникова.

Елена Утятникова, ветеринарный врач со стажем. Но увиденное на месте пожаров в Ауликоельском районе, даже ее повергло в шок. Понятно, говорит женщина, что возможности забрать животных у людей не было, важно было спастись самим, но оставлять их запертыми в сарае или на привязи возле дома — означало обречь на гибель. Выжившие же собаки и сейчас, после того, как огонь погас, возвращаются в свои дома и продолжают охранять свой дом, живя на руинах, без еды и воды. Им на помощь и пришли зоооволонтеры.

«Обсудили и было принято решение ехать с тем, что есть. Помогать тем, что есть. Приехав туда, стало понятнее, какая необходима помощь. Что нам нужно. Вот к нам присоединилась клиника «Айболит». Поскольку мы достаточно опытные волонтеры и достаточно многие манипуляции можем делать сами, но опыт все-таки ветеринарных врачей — он неоценим и бесценен в этом моменте», — говорит руководитель ОО «Надежда Плюс KST» Алекснадра Лебединская.

Зоозащитники не только кормят тех, кто выжил, но и оказывают помощь тем, кто пострадал. Ожоги, отравление угарным газом — собаки и кошки тоже стали жертвами стихии. Особо тяжелых забирают на лечение в стационар в Костанай. Так случилось и с этой собакой. О том, что животное нуждается в экстренной помощи зоозащитникам сообщали сотрудники МЧС, ранее девушки повсюду оставляли визитки со своими координатами. Обгоревшая собака вдобавок отравилась угарным газом. Ее выздоровления ждут хозяева. Но есть в клинике и приюте и те, кому ищут новый дом.

«Самая огромная помощь, которая необходима — это руки, которые заберут тех кошек, тех собак, которых мы привезли. Потому что привезти, спасти, оказать помощь — это пол беды. Основная проблемы — это найти руки, которые их заберут», — говорит Александра.

Также зоозащитники нуждаются и в другой помощи — им срочно требуются сварщики, которые помогут сварить вольеры. Материалы для этого есть. Эвакуированных животных негде размещать. Не откажутся от кормов, перевязочных материалов и медикаментов. Кошкам и собакам также, как и людям, нужны антибиотики и обезболивающие препараты. Волонтеры также пытаются помочь, но зачастую безуспешно, и диким животным. Пострадавшие косули, оленята и лоси выходят из сожжённого леса в поисках еды и воды, нуждаются и в помощи ветеринаров. Волонтеры просят, чтобы соответствующие ведомства обратили внимание и на эту проблему.

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