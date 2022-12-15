Много жалоб. Отремонтируют здание инфекционного отделения областной детской больницы в Костанае

На встрече с журналистами, руководитель управления здравоохранения пояснил, почему ремонт в городской больнице был начат в сентябре.

Ответ прост — деньги выделили в это время, и чтобы не переносить его на 2023-ый год, было решено покраску стен, замену линолеума и прочие работы произвести в этом году. Выполнено уже 70 процентов работ.

«На следующей неделе мы возможно приостановим госпитализацию через приемный покой и травматологические пункты городской больницы, переведя их на областной уровень на период проведения ремонта беспрепятственного на уровне приемного покоя и травмпункта. Подрядчик обещает что в течение 5-6 дней полностью работу завершит. И в дальнейшем больница продолжит прием граждан уже в отремонтированном виде», — сообщил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Готовятся провести и текущий ремонт в инфекционном отделении детской областной больницы, расположенном по улице Леонида Беды. На состояние палат и больничных коридоров неоднократно поступали жалобы. Сейчас разработана смета, в конце декабря станет известно, сколько средств на это понадобится. В январе объявят конкурс и определят подрядчика. Маленьких пациентов на время ремонта разместят в другом здании.

«План такой, что будет модульный госпиталь, так как он предназначен для инфекционных пациентов, на период ремонта данные пациенты будут переведены в район аэропорта. Один из корпусов будет выделен для детской областной больницы и в этот момент будет проводиться текущий ремонт», — сообщил Данияр Джандаев.

Также Данияр Джандаев отметил, что уже в начале января на базе Аулиекольской районной больницы будет открыто инсультное отделение. Необходимое оборудование и специалисты для оказания необходимой экстренной помощи есть.

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