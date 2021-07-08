Многодетная мать выиграла миллион долларов в лотерею для вакцинированных

Фото из открытых источников
Мать четверых детей из штата Колорадо в США выиграла миллион долларов (429 миллионов тенге) в лотерее для вакцинированных от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Colorado Sun.
Губернатор штата Джаред Полис объявил, что мать четверых детей из Колорадо была выбрана пятым и последним победителем лотереи вакцины против коронавируса на 1 миллион долларов.
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