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Многодетная мать выиграла миллион долларов в лотерею для вакцинированных

Фото из открытых источников

Мать четверых детей из штата Колорадо в США выиграла миллион долларов (429 миллионов тенге) в лотерее для вакцинированных от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Colorado Sun.

Губернатор штата Джаред Полис объявил, что мать четверых детей из Колорадо была выбрана пятым и последним победителем лотереи вакцины против коронавируса на 1 миллион долларов.

По словам домохозяйки Хайди Рассел, данная сумма пригодится в воспитании четырех детей. Члены семьи планируют с пользой потратить часть выигранных денег. Победительница рассказала, что одна из ее дочерей хочет оплатить учебу в колледже.

Кроме того, 25 колорадцев в возрасте от 12 до 17 лет также получили стипендии в размере 50 тысяч долларов (21 миллион тенге) в рамках розыгрыша вакцинации. Победители могут использовать стипендии в высших учебных заведениях по своему выбору, включая колледжи, технические, профессиональные и квалификационные программы как в Колорадо, так и за его пределами.

С 26 мая по 26 июня медицинские работники Колорадо сделали 501 тысячу прививок. Это на 43 процента меньше, чем месяцем ранее, тогда было поставлено почти 1,2 миллиона доз вакцины.

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