Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено гражданское дело по иску супругов к Центру поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах Житикаринского района об отмене последствий ограничения родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Решением суда в мае 2024 года истцы ограничены в родительских правах в отношении несовершеннолетних пятерых детей. Основанием для ограничения истцов родительских прав явилось ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Мать детей распивала спиртные напитки и не ухаживала за детьми, в доме был беспорядок, жилищно-бытовые условия не соответствовали санитарным нормам. После ограничения истцов в родительских правах несовершеннолетние дети помещены в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

«Родители изменили свое поведение и отношение к воспитанию детей. В квартире сделан ремонт, наведен порядок. Мать детей прошла лечение у нарколога. Отец имеет постоянную работу. Они сообщили, что желают сами заниматься воспитанием своих детей. Замечаний по месту жительства со стороны участкового инспектора, акима сельского округа не имеют. За время нахождения детей в Центре постоянно ездили к ним, покупали все необходимое, детей любят, желают их поскорее забрать, так как для них созданы все условия, дети также просят их забрать их домой», — говорится в сообщении суда.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Последствия ограничения родительских прав отменены и пятеро несовершеннолетних детей переданы на воспитание родителям.

Решение вступило в законную силу.

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